Кевин Харт сыграет в фильме по игре «Монополия»

Съемочный график и возможная дата выхода в прокат пока не уточняются. Отметим, что компания Hasbro добивалась создания фильма на основе принадлежащей ей игры в течение 10 лет. На каком-то этапе экранизацией планировала заняться студия Universal, но в 2011 году она отказалась от этой затеи. Позже продюсером проекта считался Ридли Скотт, но идея так и не была реализована, пишет Kinopoisk.ru.

Напомним также, что в активе Тима Стори есть крупнобюджетные фильмы с большим количеством спецэффектов. Он был автором экранизации комиксов Marvel "Фантастическая четверка" 2005 года выпуска, и его продолжения - "Фантастическая четверка 2: Вторжение Серебряного серфера".