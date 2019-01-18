Кевин Харт сыграет в фильме по игре «Монополия»

Популярный голливудский комик Кевин Харт сыграет главную роль в фильме по мотивам настольной игры «Монополия». Как сообщает издание Deadline, постановщиком совместного проекта Lionsgate и Hasbro назначен Тим Стори, с которым Харт сотрудничал во время съемок комедии «Миссия в Майами».
Съемочный график и возможная дата выхода в прокат пока не уточняются. Отметим, что компания Hasbro добивалась создания фильма на основе принадлежащей ей игры в течение 10 лет. На каком-то этапе экранизацией планировала заняться студия Universal, но в 2011 году она отказалась от этой затеи. Позже продюсером проекта считался Ридли Скотт, но идея так и не была реализована, пишет Kinopoisk.ru.
Напомним также, что в активе Тима Стори есть крупнобюджетные фильмы с большим количеством спецэффектов. Он был автором экранизации комиксов Marvel "Фантастическая четверка" 2005 года выпуска, и его продолжения - "Фантастическая четверка 2: Вторжение Серебряного серфера".
В "Монополию" играют в 114 странах, в общей сложности насчитывается более миллиарда поклонников этой игры. Суть ее классической версии заключается постепенном захвате определенных территорий с последующим "возведением" на ней различных объектов, попадая на которые другие игроки будут вынуждены "платить" хозяину.