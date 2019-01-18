Пт, 18.01.2019

Кевин Харт сыграет в фильме по игре «Монополия»

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Actor Kevin Hart attends The MOMS Mamarazzi event to celebrate "The Upside" on January 9, 2019 at the New York Institute of Technology in New York City. (Photo by Angela Weiss / AFP)

ФОТО: Angela Weiss / AFP

Популярный голливудский комик Кевин Харт сыграет главную роль в фильме по мотивам настольной игры «Монополия». Как сообщает издание Deadline, постановщиком совместного проекта Lionsgate и Hasbro назначен Тим Стори, с которым Харт сотрудничал во время съемок комедии «Миссия в Майами».

Съемочный график и возможная дата выхода в прокат пока не уточняются. Отметим, что компания Hasbro добивалась создания фильма на основе принадлежащей ей игры в течение 10 лет. На каком-то этапе экранизацией планировала заняться студия Universal, но в 2011 году она отказалась от этой затеи. Позже продюсером проекта считался Ридли Скотт, но идея так и не была реализована, пишет Kinopoisk.ru.

Напомним также, что в активе Тима Стори есть крупнобюджетные фильмы с большим количеством спецэффектов. Он был автором экранизации комиксов Marvel "Фантастическая четверка" 2005 года выпуска, и его продолжения - "Фантастическая четверка 2: Вторжение Серебряного серфера".

В "Монополию" играют в 114 странах, в общей сложности насчитывается более миллиарда поклонников этой игры. Суть ее классической версии заключается постепенном захвате определенных территорий с последующим "возведением" на ней различных объектов, попадая на которые другие игроки будут вынуждены "платить" хозяину.

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