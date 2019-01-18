Сэмюэл Л. Джексон выбрал свои любимые роли

На последнее место Джексон поставил скрытного Ника Фьюри, которого он сыграл уже восемь раз. Следующую позицию разделили роли из фильмов Тарантино: Джулс («Криминальное чтиво»), Орделл («Джеки Браун») и Стивен («Джанго освобожденный»). Не забыл актер и про Мейса Винду — мастера-джедая из приквелов «Звездных войн».

Пропустив второе место, самой своей любимой Джексон назвал роль детектива Митча Хеннеси из боевика Ренни Харлина «Долгий поцелуй на ночь». Актер также добавил, что изначально его герой должен был погибнуть, но результаты тест-просмотров заставили авторов картины пересмотреть планы, пишет Kinopoisk.ru.