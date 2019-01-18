Маколей Калкин рассказал о дружбе с Майклом Джексоном

«Он связался со мной, потому что тогда вокруг меня много всего происходило, он узнал в этой ситуации себя, — говорит Калкин. — В смысле в итоге очень легко говорить, что это было странно или типа того, но это не так, потому что все было довольно логично. В конечном итоге мы были друзьями. Эти отношения люди подвергают сомнению, ведь он был самым знаменитым человеком в мире», пишет Kinopoisk.ru.

В последующие годы люди начали подозрительно относиться к дружбе Калкина и Джексона из-за судебного разбирательства, когда певца обвинили в растлении маленького мальчика. Джексона признали невиновным, но информация осела в публичном сознании. Все это совершенно не смущает Калкина, который считает, что им удалось подружиться из-за его равнодушного отношения к знаменитостям.

«Знаменитые люди меня не волновали, — продолжает актер. — Совершенно меня не интересовали. Так что когда я впервые с ним познакомился, то я был такой: „О, клево, ты тот певец. Я в школе песни пою. Круто, да“. Мне кажется, это одна из причин, почему мы подружились. Все всегда были в восторге от него, так что простой факт, что кто-то относился к нему как к обычному человеку — все было так просто».

Калкин также рассказал, что они с Джексоном любили подшучивать над людьми по телефону — музыкант мог идеального копировать любой акцент или голос.

«Для меня это нормальное и даже обыденное, — заключил Калкин. — Для других это было нечто особенное, но для меня — обычная дружба».