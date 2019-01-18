Фильм об авторе «Властелина колец» выйдет 10 мая

Картина рассказывает о том, как молодой писатель, будучи изгоем во время обучения, находит дружбу, любовь и вдохновение. Фильм затронет участие Толкина в Первой мировой — он служил в британских войсках с 1916-го по 1920-й. В 1937 году был опубликован «Хоббит». С 1937-го по 1949-й Толкин писал «Властелина колец». Изначально предполагалось, что это будет продолжение «Хоббита». В итоге трилогия о похождениях Фродо стала одним из главных мировых бестселлеров. На сегодняшний день продано свыше 150 млн экземпляров, пишет Kinopoisk.ru.