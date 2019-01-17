Похож? Смотрите, кто сыграет легендарного Марлона Брандо

Сюжет байопика будет основан на воспоминаниях архитектора Бернарда Джаджа, которого Брандо нанял для постройки единственного в мире экологического рая на необитаемым острове на Таити. Идеалист Джадж от всей души проникается идеями артиста и соглашается на эту безумную авантюру. Хронологически события «Вальсируя с Брандо» будут разворачиваться между 1969 и 1974 годами, пожалуй, самого яркого периода в карьере актера, когда он работал над культовыми ролями в «Крестном отце» и «Последнем танго в Париже», пишет Kinomania.ru.