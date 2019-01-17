Новая комедия Зеленского поставила кассовый рекорд

За девятнадцать дней проката картина, вышедшая в преддверии Нового года, собрала 61,9 миллиона гривен, а посмотрели ее 690 тысяч зрителей. Это самые высокие показатели бокс-офиса украинского кино за все двадцать семь лет независимости, пишет Okino.ua.