Энн Хэтэуэй получила главную роль в «Ведьмах» Земекиса

Энн Хэтэуэй подписалась на участие в новой экранизации романа «Ведьмы» Роальда Даля, постановкой которой займется Роберт Земекис.
Актрисе предстоит исполнить роль главной злодейки ‒ Великой Верховной Ведьмы, сыгранной Анджеликой Хьюстон в киноадаптации 1990 года, пишет Film.ru.
События картины развернутся в 1969-м на юге Америки. В центре внимания окажется история про самых настоящих ведьм, которые тайно живут среди нас и ненавидят человеческих детей. Главный герой, 7-летний мальчик, вступает в неравное противостояние с английскими колдуньями, заручившись поддержкой своей умной и наблюдательной бабушки (Виола Дэвис), которая знает все про ведьминские повадки и объясняет ему, как распознать злодеек.
Сценарий написали Джек Торн и сам Земекис, также взявший на себя обязанности продюсера вместе с Гильермо дель Торо, Альфонсо Куароном, Джеком Рапке и Стивом Старки.
Съемки «Ведьм» стартуют в апреле, дату премьеры студия Warner Bros. Pictures еще не объявила.