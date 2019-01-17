Энн Хэтэуэй получила главную роль в «Ведьмах» Земекиса

События картины развернутся в 1969-м на юге Америки. В центре внимания окажется история про самых настоящих ведьм, которые тайно живут среди нас и ненавидят человеческих детей. Главный герой, 7-летний мальчик, вступает в неравное противостояние с английскими колдуньями, заручившись поддержкой своей умной и наблюдательной бабушки (Виола Дэвис), которая знает все про ведьминские повадки и объясняет ему, как распознать злодеек.