Марго Робби и Сирша Ронан — о себе и королевах

Марго, тема женщин у власти должна быть вам особенно близка, ведь вы выступаете в роли продюсера в сериале по пьесам Шекспира, где главная роль отводится женщинам.

Робби: Это скорее антология его творчества в современном или футуристическом прочтении. Каждый эпизод написан и поставлен разными женщинами, и все они из Австралии. Вообще Елизавета I — сама по себе очень шекспировский персонаж. Джози порекомендовала несколько актерских работ, с которыми я познакомилась, готовясь к фильму. Мне нравится эта эпоха, и все фильмы я пересмотрела будто бы на одном дыхании.

Елизавету I играли многие великие актрисы. Не страшно было становиться с ними в один ряд?

Марго: Хотя в глубине души я была счастлива, что мне выпал такой шанс, поначалу было действительно страшно. Боялась, что не осилю эту роль, но, к своему удивлению, прошла пробы. Джози меня убедила в том, что все получится, и я ей очень за это благодарна. Мне удалось каким-то образом найти в себе что-то созвучное Елизавете I, разглядеть в коронованной особе личность, живого человека.

Не припомните, что конкретно она тогда говорила?

Робби: Я сказала, что понятия не имею, как играть королеву, что у меня нет с ней ничего общего. А Джози в ответ: «Мне не нужно, чтобы ты играла королеву. Играй женщину».

Как это ничего общего? Вы же родились в австралийском штате Квинсленд, названном в честь королевы Виктории.

Робби: Точно, и как это я об этом раньше не подумала!

Если бы вам предложили стать королевой какой-нибудь страны, вы бы согласились?

Робби: Ну уж нет, я бы точно отказалась.

Ронан: Я бы стала подружкой или ближайшей спутницей королевы. Это было бы весело, и при этом меньше ответственности.

В фильме Елизавета и Мария — соперницы. Это, как обычно бывает в кино, скорее женское соперничество?

Ронан: Да, есть такое клише, будто женщины ни за что другое не могут бороться, кроме как за мужчину. Мария и Елизавета соперничают больше, скажем так, в профессиональном плане, как монархи и политики. У каждой есть долг перед страной и подданными. Они в общем-то и не подруги, но все равно решают встретиться, чтобы найти какие-то точки соприкосновения, договориться. И, мне кажется, втайне они друг другом восхищаются. Ну, то есть это такое очень здоровое соперничество.

В истории Марии Стюарт что для вас самое поразительное?