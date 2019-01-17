Сын создателя «Охотников за привидениями» снимет продолжение

«Я всегда считал себя первым фанатом »Охотников за привидениями«, еще с тех пор, как мне исполнилось шесть лет. И всегда хотел сделать фильм для всех остальных поклонников. Это будет следующая глава в оригинальной франшизе. Это не перезагрузка. То, что произошло в 80-х, произошло в 80-х, а события продолжения будут происходить в наши дни», - прокомментировал сам постановщик, пишет Kinonews.ru.