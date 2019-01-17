Сын создателя «Охотников за привидениями» снимет продолжение

Джейсон Рейтман, сын создателя оригинальных фильмов из серии «Охотники за привидениями» Айвана Рейтмана, попытается спасти популярную в прошлом франшизу, сняв собственное продолжение. Об этом сообщает издание Entertainment Weekly.
«Я всегда считал себя первым фанатом »Охотников за привидениями«, еще с тех пор, как мне исполнилось шесть лет. И всегда хотел сделать фильм для всех остальных поклонников. Это будет следующая глава в оригинальной франшизе. Это не перезагрузка. То, что произошло в 80-х, произошло в 80-х, а события продолжения будут происходить в наши дни», - прокомментировал сам постановщик, пишет Kinonews.ru.
Он не уточнил, вернется ли кто-либо из оригинального актерского состава. «У нас подготовлено множество замечательных сюрпризов, а также новых персонажей, с которыми предстоит встретиться зрителям», - добавил Джейсон Рейтман.
Напомним, что первый фильм серии был выпущен в 1984 году. В нем снимались Билл Мюррэй, Сигурни Уивер, Дэн Эйкройд, Рик Моранис, Харольд Рэмис, Уильям Этертон, Дэвид Маргулис, Стивен Тэш, Айван Рейтман, Эрни Хадсон и другие актеры. Проект был очень успешен, и в 1989 году зрителям было представлено продолжение. В 2016 была предпринята неудачная попытка перезагрузки франшизы.