Том Круз уточнил график выхода следующих «Миссий невыполнимых»

Отметим, что на момент выхода восьмого эпизода Крузу исполнится 60 лет. Вполне вероятно, что это будет последний эпизод серии, в котором актер примет участие. Постановщиком обоих картин согласился стать Кристофер МакКуорри, снявший фильмы «Миссия невыполнима 5: Племя изгоев» и «Миссия невыполнима 6: Последствия». Кто из членов постоянной актерской труппы проекта появится в анонсированных Крузом сериях, пока неизвестно, пишет Kinonews.ru .

В августе 2018 года Том Круз утверждал в одном из интервью, что готов отправиться в космос ради съемок следующей серии «Миссии невыполнимой». «Мы думали об этом. Как нам это сделать? Не в смысле механического процесса. Как придумать достаточно логичное обоснование наличия такой сцены? Просто подняться и спуститься - вопрос времени, но как встроить это в структуру сценария »Миссии«? Нас в первую очередь интересуют мотивации и сюжет»,- говорил он.