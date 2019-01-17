Трейлер второго сезона «Хэппи»: Вернем Пасхе былое величие

Кристофер Мелони вернется в роли бывшего суперполицейского Ника Сакса. На прошлое Рождество ему явился летающий синий единорог Хэппи, разговаривающий голосом Пэттона Освальта, и помог спасти его дочку Хэйли из лап безумного Санта-Клауса, пишет Kinopoisk.ru.

Теперь Ник решил стать настоящим отцом — бросил пить, убивать и калечить, вместо этого посвятив себя заботе о дочери. Но талант в земле не закопаешь, и в скором времени Нику вновь придется надеть знакомое пальто с длинным шарфом и спасти Пасху от криминальной организации, промышляющей торговлей детьми.