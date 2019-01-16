На эстонском канале покажут скандальную комедию «Интервью»

Дэйв — фантастически талантливый журналист популярного ток-шоу, продюсирует которое его лучший друг Аарон. Друзья, давно мечтавшие сделать что-то по-настоящему значимое, решают взять интервью у северокорейского диктатора Ким Чен Ына.

Вскоре к ним обращается ЦРУ, которое просит наших героев ни много ни мало — убить Кима. Так начинается веселая история о двух наименее квалифицированных наемных убийцах в истории человечества…