На эстонском канале покажут скандальную комедию «Интервью»
16 января 2019, 19:35
Комедия 2014 года «Интервью» наконец-то покажут на нашем телевидении. Смотрите фильм на канале Kanal 2 17 января в 21.40.
Дэйв — фантастически талантливый журналист популярного ток-шоу, продюсирует которое его лучший друг Аарон. Друзья, давно мечтавшие сделать что-то по-настоящему значимое, решают взять интервью у северокорейского диктатора Ким Чен Ына.
Вскоре к ним обращается ЦРУ, которое просит наших героев ни много ни мало — убить Кима. Так начинается веселая история о двух наименее квалифицированных наемных убийцах в истории человечества…