Том Харди назвал сына в честь Форреста Гампа

«Они любят имя Форрест, поскольку оно земное и сильное. Том всегда считал фильм »Форрест Гамп« очень вдохновляющим и считает, что такое имя подходит его ребенку», - поведал неназванный информатор, заявивший также, что «новорожденный - вылитый Том», пишет Kinonews.ru .

Отметим, что это уже третий сын актера и второй, рожденный в браке с Шарлотой Райли. Первенец Харди родился в 2008 году, его матерью стала подруга актера Рэйчел Спид. «В первую очередь я отец. Одно из явлений, с которыми вы сталкиваетесь, когда становитесь отцом, - это постоянный поток историй про Человеков-пауков, Веномов, Капитанов Америка и так далее. Однажды, мой сын пришел ко мне с рассказом про очередной персонажа, в которого он абсолютно влюбился», - говорил актер в интервью изданию Variety, объясняя свое решение сыграть в экранизации комиксов Marvel о Веноме.