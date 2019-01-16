Ремейк комедии «1+1» возглавил американский прокат

Фильм «The Upside» (который в нашем прокате получил название «1+1: Новая история»), переиначивший на американский манер тонкий и остроумный французский сюжет (в оригинале «Неприкасаемые»), заработал в премьерные выходные 19,5 миллиона долларов на территории США, сообщает Box Office Mojo.

Таким образом комедия подвинула с пьедестала «Аквамена», который лидировал три недели подряд и только теперь опустился на вторую строчку бокс-офиса, добавив в копилку 17,2 миллиона долларов (всего 287 миллионов долларов в США и больше миллиарда во всем мире, что делает «Аквамена» вторым самым кассовым фильмом студии Warner после «Воскрешения Темного рыцаря»), пишет Okino.ua.

Третью позицию заняла семейная приключенческая история «Путь домой» о собаке, которая потерялась и искала дорогу домой, с результатом 11,3 миллиона долларов. На четвертом места разместился «Человек-паук: Через вселенные», добавивший к кассе еще 9 миллионов (всего 147,7 миллиона долларов в Штатах).