«Игра престолов» или «Друзья»? Сериалы для знаков зодиака

Овен

Легкий эгоизм и желание быть лучше других характеризует этот знак. Все это есть в сериале «Викинги». Упрямство и желание поменять каноны привели главного героя к своей мечте, так же и Овны, как викинги, достигают поставленных целей несмотря ни на что, пишет Fabiosa.ru.

Телец

Тельцы могут скоротать время за сериалом «Друзья», при просмотре которого смогут хорошо отдохнуть и почувствовать себя в безопасности, а, быть может, и встретиться со своими друзьями.

Близнецы

Близнецов отличает низкая терпимость к чувству скуки. Так что «Настоящий детектив» не только поможет удержать внимание витиеватым сюжетом, но и утолит эстетическую жажду красивой операторской работой.

Рак

Раков сложно испугать и им нравятся сериалы–эпопеи, так что им прекрасно подойдет «Игра престолов». Обилие главных героев, к которым только успеваешь привязаться, как их тут же убирают из повествования - это не напугает раков, а только подогреет интерес.

Лев

Львам с их царской натурой, как никому другому подойдет сериал «Корона». Он повествует про историю британской королевской семьи в середине ХХ века. Этот сериал обладает множеством наград и отлично подойдет, чтобы вдохновится голубой кровью.

Дева

Несмотря на свою пылкость, Девы невероятно нежные создания. Для них подойдет сериал «Большая маленькая ложь». Хоть он и имеет детективную составляющую, но и разбавит серьезность забавными моментами. Он точно не даст заскучать Девам на выходных.

Весы

Чтобы как следует отдохнуть, можно посмотреть сериал «Секс в большом городе». Он не только заставит посмотреть по-другому на главных героинь, но и окутает вас чувством приятной ностальгии и безопасности, которая так вам необходима.

Скорпион

Поскольку ваш знак отличается скрытностью, советуем посмотреть сериал «Острые предметы». Этот мрачный триллер не только заставит вас погрузиться в загадочную историю убийства, но и позволит вжиться в роль главной героини, что несомненно придаст мистичной атмосферы.

Стрелец

На эти выходные вам, как никогда, нужно посмотреть что-то яркое и веселое. Комедия про женщин-реслерш – лучшее решение. Сериал «Блеск» не только заставит вас искренно смеяться с происходящего на экране, но и определенно сопереживать главным героиням.

Козерог

Вам нужен современный сериал, который поможет вам поностальгировать о детстве. Советуем прекрасный сериал «Очень странные дела», он обладает приятной ностальгической теплотой, приправленной мистическим сюжетом.

Водолей

Творческим людям необходим творческий досуг. «Американская история ужасов» не только воплощает в себе стиль и замысловатость водолейской натуры, но и вдохновляет на безумные идеи. Каждый сезон обладает своей атмосферой, но, тем не менее, сохраняет основные черты сериала. Он удовлетворит ваш тонкий эстетический вкус.

Рыбы