«Игра престолов» или «Друзья»? Сериалы для знаков зодиака

А вы знали, что у каждого знака зодиака есть cвои предпочтения в выборе просматриваемого контента? Например, сериалов. Безусловно, любой можно посмотреть на выходных, но в то же время есть те истории, которые больше всего придутся по темпераменту конкретным знакам зодиака. Рассказываем!
Овен
Легкий эгоизм и желание быть лучше других характеризует этот знак. Все это есть в сериале «Викинги». Упрямство и желание поменять каноны привели главного героя к своей мечте, так же и Овны, как викинги, достигают поставленных целей несмотря ни на что, пишет Fabiosa.ru.
Телец
Тельцы могут скоротать время за сериалом «Друзья», при просмотре которого смогут хорошо отдохнуть и почувствовать себя в безопасности, а, быть может, и встретиться со своими друзьями.
Близнецы
Близнецов отличает низкая терпимость к чувству скуки. Так что «Настоящий детектив» не только поможет удержать внимание витиеватым сюжетом, но и утолит эстетическую жажду красивой операторской работой.
Рак
Раков сложно испугать и им нравятся сериалы–эпопеи, так что им прекрасно подойдет «Игра престолов». Обилие главных героев, к которым только успеваешь привязаться, как их тут же убирают из повествования - это не напугает раков, а только подогреет интерес.
Лев
Львам с их царской натурой, как никому другому подойдет сериал «Корона». Он повествует про историю британской королевской семьи в середине ХХ века. Этот сериал обладает множеством наград и отлично подойдет, чтобы вдохновится голубой кровью.
Дева
Несмотря на свою пылкость, Девы невероятно нежные создания. Для них подойдет сериал «Большая маленькая ложь». Хоть он и имеет детективную составляющую, но и разбавит серьезность забавными моментами. Он точно не даст заскучать Девам на выходных.
Весы
Чтобы как следует отдохнуть, можно посмотреть сериал «Секс в большом городе». Он не только заставит посмотреть по-другому на главных героинь, но и окутает вас чувством приятной ностальгии и безопасности, которая так вам необходима.
Скорпион
Поскольку ваш знак отличается скрытностью, советуем посмотреть сериал «Острые предметы». Этот мрачный триллер не только заставит вас погрузиться в загадочную историю убийства, но и позволит вжиться в роль главной героини, что несомненно придаст мистичной атмосферы.
Стрелец
На эти выходные вам, как никогда, нужно посмотреть что-то яркое и веселое. Комедия про женщин-реслерш – лучшее решение. Сериал «Блеск» не только заставит вас искренно смеяться с происходящего на экране, но и определенно сопереживать главным героиням.
Козерог
Вам нужен современный сериал, который поможет вам поностальгировать о детстве. Советуем прекрасный сериал «Очень странные дела», он обладает приятной ностальгической теплотой, приправленной мистическим сюжетом.
Водолей
Творческим людям необходим творческий досуг. «Американская история ужасов» не только воплощает в себе стиль и замысловатость водолейской натуры, но и вдохновляет на безумные идеи. Каждый сезон обладает своей атмосферой, но, тем не менее, сохраняет основные черты сериала. Он удовлетворит ваш тонкий эстетический вкус.
Рыбы
Вам, как никогда, нужен эмоциональный, вдохновляющий пример. Поэтому посмотрите сериал «Начальница», ведь он рассказывает про девушку, которая, несмотря на трудности, смогла вырваться из порочного круга неудач и открыть свое дело буквально из ничего.