Продюсеры «Черепашек-ниндзя» вновь перезапустят франшизу

«Второй сезон сериала "Джек Райан" уже снят, еще будет сиквел "Тихого места", и мы приступаем к перезапуску »Черепашек-ниндзя« для студии Paramount. Съемки стартуют уже в конце года», - заявил Форм. «Ты не слишком ли рано раскрыл карты? Да, мы сделал предыдущие два фильма о Черепашках, но я был не в курсе, что мы уже можем обсуждать новую версию. Теперь буду знать», - пошутил Фуллер, пишет Kinonews.ru.