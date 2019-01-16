Продюсеры «Черепашек-ниндзя» вновь перезапустят франшизу

Продюсеры фильма "Черепашки-ниндзя" Эндрю Форм и Брэдли Фуллер анонсировали в интервью изданию Variety во время церемонии вручения премий Critics’ Choice Awards свой следующий проект. Им станет очередной перезапуск "Черепашек-ниндзя".
«Второй сезон сериала "Джек Райан" уже снят, еще будет сиквел "Тихого места", и мы приступаем к перезапуску »Черепашек-ниндзя« для студии Paramount. Съемки стартуют уже в конце года», - заявил Форм. «Ты не слишком ли рано раскрыл карты? Да, мы сделал предыдущие два фильма о Черепашках, но я был не в курсе, что мы уже можем обсуждать новую версию. Теперь буду знать», - пошутил Фуллер, пишет Kinonews.ru.
Напомним, что фильм «Черепашки-ниндзя» был снят студиями Paramount Pictures и Platinum Dunes и представлен зрителям в 2014 году. В картине снимались Меган Фокс, Джонни Ноксвил, Алан Ричсон, Уильям Фихтнер, Уилл Арнетт, Ноэль Фишер, Вупи Голдберг, Тони Шэлуб и другие актеры. Несмотря на в целом не благоприятную критику, фильм собрал в мировом прокате около 500 миллионов долларов при бюджете в 125 миллионов.
В 2016 году зрителям был представлен сиквел, который провалился в прокате.