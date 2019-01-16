Они убили Тони: реакция на трейлер фильма «Человек-паук: Вдали от дома»

Больше всего зрителей волновала хронология событий. В финале «Войне бесконечности» Человек-паук рассыпался в пыль, став очередной жертвой Таноса. Но в трейлер он жив-здоров, как и Ник Фьюри, который также не пережил щелчок. Продюсер Эми Паскаль еще в 2017-м заявила, что сюжет «Вдали от дома» разворачивается сразу после «Финала», но некоторые фанаты подозревают обратное: это приквел третьих «Мстителей». Главная улика — отсутствие даты рождения в паспорте Питера:

«В датах нет года, они пытаются скрыть, когда все происходит, до или после „Финала«», пишет Kinopoisk.ru.

«Фанаты: Marvel, пожалуйста, скажите что с Питером все в порядке после „Войны бесконечности»!

«Хм, смотрите. Они скрывает ГОД в паспорте Питера. Может „Вдали от дома« — приквел „Войны бесконечности»? Я к тому… зачем скрывать год? Что думаете?»