«Пацаны в детском саду»: ветеран-танкист раскритиковал фильм «Т-34»

Ветеран штурма Кенигсберга, механик-водитель легендарного танка Т-34 Борис Пирожков поделился с журналистами своим мнением после просмотра российского одноименного фильма, пишет Topnews.ru.

По словам награжденного медалями, орденом Славы и дважды - Красной звезды мужчины, показанная в картине война сильно отличается от того, что было в действительности. При этом он подчеркнул, что авторам фильма нужно было жестче показать, как воевали советские танкисты.

«Вот и представьте, как они нас били, и как нам нужно было бить их. И не надо думать, что фрицы такие бестолковые были», - приводит его слова «Клопс».

Ветеран отмечает, что в одном из эпизодов фильма снаряд из орудия Т-34 с первого выстрела уничтожает немецкую «Пантеру», хотя на самом деле это невозможно.

«В лоб её не возьмёшь, броня хорошая: лобовая на башне - 80 мм толщиной, 60 мм - на корпусе, к тому же устанавливалась под наклоном. Это они с нашей »тридцатьчетвёрки« слизали», - вспоминает танкист.

Механик-водитель Т-34 также подчеркнул, что легендарный танк хоть и отличался простотой конструкции, но все-таки требовал тщательного ухода.

«И прогреть в нужный момент, и заправить, и воду, антифриза у нас не было, залить, и вовремя прошприцевать. Вы как думали? А в фильме они даже фрикционы ни разу не прошприцевали. Так они далеко бы не уехали. И потом, они в фильме столько пролетели без заправки. Так не бывает», - вспоминает фронтовик.

Он добавил, что фильм, прежде всего, ориентирован на молодое поколение.

«Как пацаны в детском саду. В войнушку поиграть, но не больше», - пояснил он.