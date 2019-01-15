Рецензия на фильм «Крид 2»

Виктор Иванович вызывает Крида-младшего на поединок за звание чемпиона мира, и даже не спрашивайте, насколько это реально в смысле уставов и правил — нет резона быть скучными буквоедами, когда дело происходит в мире боксерской романтики. При этом нам грозит не просто бой на убой, а двойное противостояние, поскольку тренирует русского претендента его отец, 33 года назад проигравший Рокки Бальбоа (Сильвестр Сталлоне) и из-за этого потерявший все (родину и жену). Теперь Драго-старший жаждет мести, и Адонису с Рокки, похоже, не отвертеться, пишет Kinomania.ru.

«Крид 2» снят так, будто никакого первого «Крида» не было и в помине. Результаты воспитания чувств полетели ко всем чертям: за три года Адонис деградировал настолько основательно, что в своем падении проскочил даже исходную отметку — теперь это капризный самовлюбленный идиот, с которым бедолага Рокки лишь даром тратил время, словом — тип, мягко говоря, малопривлекательный. Так что болеть приходится за самого старика Бальбоа, и недаром «Крид 2» выглядит, как уже было сказано, не продолжением «Крида», а прямым сиквелом «Рокки 4». Самый убойный и зубодробительный эпизод бокс-франшизы Сталлоне вышел на экраны в судьбоносном 1985-м, на излете холодной войны, и его продолжение появилось как нельзя вовремя — в разгар возобновленной холодной войны между теми же сторонами.

Правда, несмотря на то, что Дольфу Лундгрену и Бриджитт Нильсен все так же тяжело даются русские фразы, «Крид 2» выглядит недостаточно клюквенно, чтобы по-настоящему веселить, и не вполне драматично, чтобы в конце 2010-х сойти за серьезное боксерское кино. Потому что в роли морально-этической составляющей здесь выступает адаптированный для класса коррекции урок по этике и психологии семейной жизни, а на ринге вместо прозаичного бокса — по-прежнему высокохудожественный махач, характерный для франшизы «Рокки».