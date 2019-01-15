На «Сандэнсе» покажут документальный фильм о секс-скандале с Майклом Джексоном

Как известно, в свое время обвинения Майкла Джексона в педофилии были сняты с певца за недостаточностью улик, однако даже после смерти короля поп-музыки расследования его предполагаемых сексуальных преступлений продолжаются — тем более что время для этого самое что ни на есть подходящее.
Совсем скоро на фестивале «Сандэнс» покажут документальную ленту «Покидая Неверленд» (Leaving Neverland), два героя которой нынче уже разменяли четвертый десяток, а в детстве часто гостили у Майкла Джексона на его знаменитом ранчо «Неверленд». На момент знакомства с певцом одному мальчику было семь лет, другому — десять. Оба обвиняют Джексона в растлении и в фильме рассказывают режиссеру Дэну Риду о сексуальных домогательствах звезды и о том, каково было жить с этой психотравмой долгие годы, пишет Kinomania.ua.
Наследники Джексона уже отреагировали, охарактеризовав ленту Рида как «омерзительную» и назвав ее «очередной возмутительной и жалкой попыткой эксплуатировать имя Майкла Джексона и нажиться на нем». В заявлении также говорится, что Уэйд Робсон и Джеймс Сейфчак (герои фильма) «поклялись под присягой, что Майкл никогда не предпринимал никаких непристойных действий по отношению к ним». Кроме того, известно, что ранее Робсон и Сейфчак подавали на правопреемников Джексона иски в суд, требуя компенсации в миллионы долларов, но оба заявления были отклонены.
Рид известен по сериалу «Льюис» и триллеру «Желание мести». В последние годы режиссер занимается документальным кино: среди прочего в 2012-м он выпустил ленту «Дети цунами», а двумя годами позже — картину «Террор в торговом центре».
Фестиваль «Сандэнс» стартует в Парк-Сити 24 января и продлится до 4 февраля.