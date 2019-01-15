На «Сандэнсе» покажут документальный фильм о секс-скандале с Майклом Джексоном

Совсем скоро на фестивале «Сандэнс» покажут документальную ленту «Покидая Неверленд» (Leaving Neverland), два героя которой нынче уже разменяли четвертый десяток, а в детстве часто гостили у Майкла Джексона на его знаменитом ранчо «Неверленд». На момент знакомства с певцом одному мальчику было семь лет, другому — десять. Оба обвиняют Джексона в растлении и в фильме рассказывают режиссеру Дэну Риду о сексуальных домогательствах звезды и о том, каково было жить с этой психотравмой долгие годы, пишет Kinomania.ua.

Наследники Джексона уже отреагировали, охарактеризовав ленту Рида как «омерзительную» и назвав ее «очередной возмутительной и жалкой попыткой эксплуатировать имя Майкла Джексона и нажиться на нем». В заявлении также говорится, что Уэйд Робсон и Джеймс Сейфчак (герои фильма) «поклялись под присягой, что Майкл никогда не предпринимал никаких непристойных действий по отношению к ним». Кроме того, известно, что ранее Робсон и Сейфчак подавали на правопреемников Джексона иски в суд, требуя компенсации в миллионы долларов, но оба заявления были отклонены.

Рид известен по сериалу «Льюис» и триллеру «Желание мести». В последние годы режиссер занимается документальным кино: среди прочего в 2012-м он выпустил ленту «Дети цунами», а двумя годами позже — картину «Террор в торговом центре».