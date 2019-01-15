Сэмюэл Л. Джексон: «Я видел, как Бри Ларсон толкает машину в гору»

После громкого успеха картины «Шестое чувство», студия Walt Disney, финансировавшая триллер «Неуязвимый», была готова выполнить любые условия режиссера М. Найта Шьямалана.

Это было какое-то сумасшествие. Я работал всего 13 дней, но в общей сложности я провел на съемках в Филадельфии два с половиной месяца. И все это время они должны были содержать декорации абсолютно нетронутыми. Вообще, он был очень жестким диктатором. Сначала говорит: «Сделай это вот так». А потом: «Нет, делай это таким образом. Не моргай. Не двигайся. Просто произнеси нужные слова». И ты произносишь эти слова, а он говорит: Нет, не так. Не подчеркивай это слово. А потом: «Нет, подчеркивай это слово».

По словам Джексона, постановщик всегда рассматривал свой проект как трилогию, но студия была недовольна результатами проката.

«Я всегда полагал, что студия оценивала эту картину как провальную, ведь она не смогла заработать столько денег, как в случае с фильмом про «я вижу мертвых людей»».

Джексон утверждает, что Шьямалан убедил его посмотреть фильм «Сплит», не сообщая ему о том, что это продолжение «Неуязвимого». Только после этого просмотра он согласился сняться в «Стекле». Но в этот раз он произносил все свои реплики так, как хотел сам.

«Он спрашивал меня: »Не хотел бы я сделать что-то по другому«. Я категорически отвечал: »Нет«. Ведь тогда бы у него было несколько вариантов, а в монтажной был бы он, а не я. Я ему говорил: »Тебе нравится то, как я это сделал? Вот и используй именно эту версию«.

Через пару месяцев после выхода в прокат фильма »Стекло« Сэмюэл Л. Джексон вновь появится перед зрителями уже в другой экранизации комиксов - »Капитан Марвел«, в которой он в девятый раз сыграл Ника Фьюри. Актер рассказал, что его поразила физическая форма исполнительницы главной роли Бри Ларсон.

»Я думал, что она сумасшедшая. «Что ты творишь?! Ты толкаешь автомобиль в одиночку вверх по склону?! Какого черта?! Как это вообще может быть?!», - орал я. Она, конечно, работала с невероятной отдачей, это был жертвоприношение«.

В рекламной кампании картины был сделан акцент на развитие дружеских отношений Фьюри и героини Ларсон, и, по словам Джексона, на съемкам им было легко произвести такое впечатление, так как у их и правда сложились прекрасные отношения во время работы над картиной о Кинг Конге.

»Наши персонажи незнакомы, когда вы впервые видите их в «Капитане Марвел». Генезис наших отношений в этом фильме очень искренний и ближе к финалу вы действительно поверите, что эти два человека заботятся друг о друге«.

Так как действие фильма происходит в 90-х годах прошлого века, специалистам по спецэффектам пришлось »омолодить« Ника Фьюри. Джексон вспомнил, что впервые столкнулся с таким масштабным применением спецэффектов на съемках »Звездных войн«, где ему пришлось постоянно следовать указаниям Джорджа Лукаса, чтобы взаимодействовать с не существующими в реальности существами и объектами

»Он говорил: «Слушай, ты должен осознать, насколько этот объект велик, где он, как быстро он движется». И я такой: «Ладно, и насколько он большой? Ну, как внедорожник. А насколько он быстр? Ну, 40 миль в час. А где он находится? Да прямо перед тобой».

Что касается манипуляций с образом самого актера, то Джексон совершенно не против, что его облик воссоздадут в каком-либо фильме спустя годы после его смерти.

«Да это ж будет просто здорово», - полагает он.