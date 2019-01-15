Десять сериалов, которые на редкость точно говорят о проблемах нашего внутреннего мира

Шучу (Kidding), 2018 — настоящее время

В ролях: Джим Керри, Фрэнк Ланджелла, Джуди Грир

Все более заметной становится тенденция, когда известные кинорежиссеры снимают сериалы. В 2018 году очень глубоким и мудрым проектом порадовал творец «Вечного сияния чистого разума» и «Науки сна» Мишель Гондри. Он снял историю о ведущем детского шоу, который пытается сохранять радость и доброту, в то время как вся его жизнь медленно идет под откос, пишет Adme.ru.

С главной ролью в сериале «Шучу» блистательно справился Джим Керри. Его персонаж спасает других, помогает им отыскать причины для улыбки, но способен ли он спасти самого себя — вот, пожалуй, главный вопрос проекта Гондри.

Рейтинг IMDb — 7,8

Патрик Мелроуз (Patrick Melrose), 2018

В ролях: Бенедикт Камбербэтч, Дженнифер Джейсон Ли, Хьюго Уивинг

Британско-американский мини-сериал о Патрике Мелроузе, который на первый взгляд кажется просто циником и тем человеком, кто наслаждается своими пороками (алкоголем и наркотиками). Узнав героя поближе, зритель понимает, что саморазрушение — это лишь способ сбежать от травматических событий детства. Патрику предстоит переосмыслить свою жизнь и попробовать простить отца с матерью.

Это очень непростая история о семейных скелетах в шкафу, от которых пришло время избавиться.

Рейтинг IMDb — 8,2

Поза (Pose), 2018 — настоящее время

В ролях: Эван Питерс, Доминик Джексон, Билли Портер

Один из лучших драматических сериалов 2018 года. «Поза» рассказывает об Америке 80-х годов прошлого века. У большинства главных героев сериала нет дома и настоящей семьи, и они объединяются в группы (так называемые дома), чтобы не чувствовать себя одинокими. Каждый дом мечтает успешно выступить на танцевальном балу. Эти балы становятся смыслом жизни героев. Однако за пределами ярких декораций и вычурных костюмов они остаются наедине с собой — своей болью, разочарованием и сомнениями.

Рейтинг IMDb — 8,5

Уилфред (Wilfred), 2011–2014

В ролях: Элайджа Вуд, Джейсон Гэнн, Фиона Габелманн

Черная комедия о закомплексованном парне Райане, который после попытки самоубийства обнаруживает, что обычный соседский пес Уилфред превратился в мужчину в костюме пса. Уилфред начинает убеждать Райана начать новую жизнь и измениться к лучшему. Эти двое становятся настоящими друзьями, хоть и продолжают постоянно ссориться.

Сериал понравится любителям смелого, оригинального юмора и нестандартных сюжетов.

Рейтинг IMDb — 7,8

Детство Шелдона (Young Sheldon), 2017 — настоящее время

В ролях: Иэн Армитидж, Зои Перри, Ланс Барбер

Приквел к полюбившейся многим «Теории Большого взрыва». Ситком возвращает зрителей в детство Шелдона Купера и рассказывает, как непросто было 9-летнему мальчику с нестандартными взглядами на мир в обычной школе в Восточном Техасе.