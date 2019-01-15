Объявлена дата выхода восьмого сезона «Игры престолов»

В полутораминутном ролике Джон Сноу, Санса и Арья Старки бродят по усыпальнице родового замка Винтерфелл и слышат голоса предков. В конце видео появляется надпись, что сезон стартует 14 апреля, сообщает Lenta.ru .

«Игра престолов» снимается по произведениям американского писателя и драматурга Джорджа Мартина. Первый сезон вышел в 2011 году, и с тех пор проект был удостоен множества наград, в том числе 38 премий «Эмми».