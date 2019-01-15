Вт, 15.01.2019

Объявлена дата выхода восьмого сезона «Игры престолов»

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In this image released by HBO, Peter Dinklage appears in a scene from "Game of Thrones." On Thursday, July 14, 2016, Dinklage was nominated for outstanding supporting actor in a drama series for his role as Tyrion Lannister. The 68th Primetime Emmy Awards will be broadcast live on ABC beginning at 8 p.m. ET on ABC. (Helen Sloan/HBO via AP)

ФОТО: Helen Sloan / AP

Телеканал HBO опубликовал официальный тизер последнего сезона «Игры престолов». Видео размещено на YouTube-канале киносаги.

В полутораминутном ролике Джон Сноу, Санса и Арья Старки бродят по усыпальнице родового замка Винтерфелл и слышат голоса предков. В конце видео появляется надпись, что сезон стартует 14 апреля, сообщает Lenta.ru.

«Игра престолов» снимается по произведениям американского писателя и драматурга Джорджа Мартина. Первый сезон вышел в 2011 году, и с тех пор проект был удостоен множества наград, в том числе 38 премий «Эмми».

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