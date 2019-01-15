«Аквамен» собрал более миллиарда долларов в прокате

Как оказалось впоследствии, кинокартина стала третьей по вселенной DC, достигшей такого показателя. Ранее это получилось у двух фильмов – «Темный рыцарь» (2008) и «Темный рыцарь: Возрождение легенды» (2012), пишет Segodnya.ua.

Известно, что лента собрала в прокате в Северной Америке порядка $286 миллионов. При этом в мировом прокате показатель составил $713 миллионов.