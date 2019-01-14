Звезды побывали на премии Critics' Choice Awards 2019: узнайте победителей
В ночь с 13 на 14 января прогремела 23-я церемония награждения премии Critics' Choice Awards 2019. Знаменитости прибыли в Санта-Монику, чтобы побороться за престижную награду и продемонстрировали эффектные наряды.
Представители ассоциаций Broadcast Film Critics и Broadcast Television Journalists определили лучшие кинокартины года и звезд. Среди номинантов на премию Critics' Choice Awards оказались популярные актеры и фильмы, которые завоевали внимание критиков в 2018 году, передает Segodnya.ua.
Полный список победителей премии Critics' Choice Awards 2019:
Лучший фильм – "Рим", который снял режиссер Альфонсо Куарона.
Лучший режиссер – Альфонсо Куарона ("Рим").
Лучший актер – Кристиан Бейл за перевоплощение в вице-президента Соединенных Штатов Дика Чейна в фильме "Власть".
Лучшая женская роль – Гленн Клоуз (фильм "Жена") и Леди Гага (Рождение звезды").
Лучшую женская роль в телефильме – Эми Адамс ("Острые предметы") и Патриция Аркетт ("Побег из тюрьмы Даннемора").
Лучшая мужская роль второго плана – Махершала Али ("Зеленая книга").
Лучшая женская роль второго плана – Реджина Кинг ("Если Бил-стрит могла бы заговорить").
Лучший дизайнер костюмов – Рут Картер ("Черная пантера").
Лучшая молодая актриса – Элси Фишер ("Восьмой класс").
Лучшая комедия – "Безумно богатые азиаты".
Лучший актер в комедии – Кристиан Бэйл ("Власть").
Лучший актерский состав – "Фаворит".
Лучший комедийный сериал – "Удивительная миссис Мейзел".
Напомним, в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения "Золотого глобуса", на красной дорожке которой были не только красивые платья и классические прически.