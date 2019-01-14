Звезды побывали на премии Critics' Choice Awards 2019: узнайте победителей

Представители ассоциаций Broadcast Film Critics и Broadcast Television Journalists определили лучшие кинокартины года и звезд. Среди номинантов на премию Critics' Choice Awards оказались популярные актеры и фильмы, которые завоевали внимание критиков в 2018 году, передает Segodnya.ua.

Полный список победителей премии Critics' Choice Awards 2019:

Лучший фильм – "Рим", который снял режиссер Альфонсо Куарона.

Лучший режиссер – Альфонсо Куарона ("Рим").

Лучший актер – Кристиан Бейл за перевоплощение в вице-президента Соединенных Штатов Дика Чейна в фильме "Власть".

Лучшая женская роль – Гленн Клоуз (фильм "Жена") и Леди Гага (Рождение звезды").

Лучшую женская роль в телефильме – Эми Адамс ("Острые предметы") и Патриция Аркетт ("Побег из тюрьмы Даннемора").

Лучшая мужская роль второго плана – Махершала Али ("Зеленая книга").

Лучшая женская роль второго плана – Реджина Кинг ("Если Бил-стрит могла бы заговорить").

Лучший дизайнер костюмов – Рут Картер ("Черная пантера").

Лучшая молодая актриса – Элси Фишер ("Восьмой класс").

Лучшая комедия – "Безумно богатые азиаты".

Лучший актер в комедии – Кристиан Бэйл ("Власть").

Лучший актерский состав – "Фаворит".

Лучший комедийный сериал – "Удивительная миссис Мейзел".