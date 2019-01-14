Звезда «Стражей галактики» Крис Прэтт женится на дочери Арнольда Шварценеггера

Радостным событием звезда «Стражей галактики» поделился в своем Instagram. Крис опубликовал фото с Кэтрин, на безымянном пальце которой виднеется помолвочное кольцо с крупным бриллиантом, пишет Segodnya.ua.

«Милая Кэтрин, так рад, что ты сказал да! Я взволнован от мысли, что женюсь на тебе!», – написал Прэтт.

Отметим, что о романе Прэтта и Шварценеггер стало известно прошлым летом. Поклонники актера внимательно следили за его отношениями с Кэтрин и были уверены, что пара поженится. В комментариях к снимку фаны Прэтта составили сотни комментариев с поздравлениями.