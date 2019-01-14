Пн, 14.01.2019
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«Тайная жизнь домашних животных2»: всеми любимый Макс отправится к врачу

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«Lemmikloomade salajane elu 2»

ФОТО: Universal Pictures

Продолжение семейной анимационной комедии, раскрывающей секреты домашних любимцев – чем же они занимаются, оставаясь без присмотра?

На этот раз храбрый пес Макс вместе с компанией усатых и хвостатых друзей, включая дворнягу Дюка, упитанную кошку Хлою, шпица Гиджет, кролика Снежка и других, противостоит злобному ветеринару Фрэнсису, который только вредит своим пациентам.

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