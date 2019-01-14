«Тайная жизнь домашних животных2»: всеми любимый Макс отправится к врачу

На этот раз храбрый пес Макс вместе с компанией усатых и хвостатых друзей, включая дворнягу Дюка, упитанную кошку Хлою, шпица Гиджет, кролика Снежка и других, противостоит злобному ветеринару Фрэнсису, который только вредит своим пациентам.