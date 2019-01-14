Marvel снимет сериал про жену Тора

Сообщается, что проект находится на начальной стадии производства, на съемку эпизодов, которых будет от шести до восьми, выделят около 100 миллионов долларов. Однако пока нет информации о том, какой период затронет сюжет сериала: до или после событий фильма «Тор: Рагнарек», пишет Segodnya.ua.

Данный образ основан на скандинавской богине Сиф – воительнице, экс-валькирии и жене Тора. Роль Сиф, скорее всего, исполнит Джейми Александер, которая играла ее в первых двух частях франшизы «Тор».

Напомним, вселенная Marvel настолько многогранна и интересна, что в ней появится еще одна новая героиня. Это будет Женщина-паук. Фильм о супергероине снимет Sony Pictures.