Marvel снимет сериал про жену Тора

Компания Marvel, похоже, решила удивлять своих поклонников, ведь супергеройские фильмы стали самыми ожидаемыми в этом году. Оказывается, что Marvel и Disney готовят даже не фильм, а новый супергеройский телесериал, который расскажет и покажет соратницу Тора – Леди Сиф, сообщает Discussing Film.
Сообщается, что проект находится на начальной стадии производства, на съемку эпизодов, которых будет от шести до восьми, выделят около 100 миллионов долларов. Однако пока нет информации о том, какой период затронет сюжет сериала: до или после событий фильма «Тор: Рагнарек», пишет Segodnya.ua.
Данный образ основан на скандинавской богине Сиф – воительнице, экс-валькирии и жене Тора. Роль Сиф, скорее всего, исполнит Джейми Александер, которая играла ее в первых двух частях франшизы «Тор».
Напомним, вселенная Marvel настолько многогранна и интересна, что в ней появится еще одна новая героиня. Это будет Женщина-паук. Фильм о супергероине снимет Sony Pictures.
Ранее стало известно, что компания Disney давно хочет запустить бесплатный сервис для потоковой передачи медиапродукта собственного производства, а также своих дочерних компаний Marvel, Pixar и Lucasfilm.