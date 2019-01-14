Пн, 14.01.2019

В трейлере «Игры престолов» обнаружили масштабный спойлер

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In this image released by HBO, Kit Harington appears in a scene from "Game of Thrones." On Thursday, July 14, 2016, Harington was nominated for outstanding supporting actor in a drama series for his role. The 68th Primetime Emmy Awards will be broadcast live on ABC beginning at 8 p.m. ET on ABC. (Helen Sloan/HBO via AP)

ФОТО: Helen Sloan / AP

Из этого же видео поклонники популярного сериала узнали, что финальный сезон начнется 14 апреля.

Фанаты «Игры престолов» обнаружили подтверждение одной из теорий в новом трейлере сериала, который вышел сегодня. Своими догадками поклонники шоу начали делиться в социальных сетях, сообщает Life.ru.

В полутораминутном видео, которое было опубликовано HBO, персонажи Джон Сноу, Санса и Арья Старк оказываются в усыпальнице замка Винтерфелл, где видят собственные надгробные статуи. После этого подземелье покрывается изморозью.

Поклонники сериала заявили, что в трейлере не появляется Бран Старк. Этот момент фанаты шоу объяснили тем, что в финале персонаж превратится в главного антагониста — Короля Ночи. Также в появлении надгробных памятников поклонники увидели намек на то, что Старков в последнем сезоне ожидает неминуемая смерть.

Напомним, заключительный сезон «Игры престолов» стартует 14 апреля.

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