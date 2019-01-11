Американцы купили российский сериал за рекордную сумму
Американская компания Netflix приобрела права на российский сериал «Лучше, чем люди». Сумма сделки составила около миллиона долларов, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в пятницу, 11 января.
Отмечается, что такая сумма — крупнейшая для российских сериалов. При этом Netflix впервые поставит на продукт из России свой бренд Netflix Original, сообщает Lenta.ru.
«Лучше, чем люди» — фантастический сериал с Кириллом Кяро и Паулиной Андреевой в главных ролях. Действие шоу происходит в недалеком будущем. В нем рассказывается об андроиде Арисе, которая прислуживает людям и пытается при этом понять, что значит быть человеком. Российская премьера проекта состоялась в ноябре 2018 года на сервисе Start. По словам источника газеты «Коммерсантъ», бюджет каждой серии составил около 20 миллионов рублей, а весь прокат стоит 320 миллионов.