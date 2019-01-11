Американцы купили российский сериал за рекордную сумму

«Лучше, чем люди» — фантастический сериал с Кириллом Кяро и Паулиной Андреевой в главных ролях. Действие шоу происходит в недалеком будущем. В нем рассказывается об андроиде Арисе, которая прислуживает людям и пытается при этом понять, что значит быть человеком. Российская премьера проекта состоялась в ноябре 2018 года на сервисе Start. По словам источника газеты «Коммерсантъ», бюджет каждой серии составил около 20 миллионов рублей, а весь прокат стоит 320 миллионов.