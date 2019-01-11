От львов до танков: что посмотреть на выходных в кино

Предлагаем вам ознакомиться с нашей еженедельной подборкой фильмов на выходные. Наверняка, каждый здесь найдет что-то для себя.
«Зеленая книга» - фильм, который претендует на «Оскар». История чернокожего музыканта и его неотесанного белого водителя.
«Снежные гонки» - мультфильм для всей семьи. Только зимой от мороза трещат заборы, хлопьями идет снег, а за окном снега по горло! Чем заняться? Лучший план - взять санки, пригласить друзей, найти самую заманчивую гору и организовать захватывающие гонки!
«Девочка Миа и белый лев» - жизнь 10-летней Мии резко меняется, когда ее семья решает переехать из Лондона в Африку, чтобы управлять там львиной фермой. С появлением на свет прекрасного белого львенка Чарли Миа вновь находит счастье, и между ней и взрослеющим животным возникает особая связь.
«T-34» - в центре сюжетной линии оказывается выдуманная, но очень правдоподобная история о событиях Второй мировой войны и о военной технике, которая позволила одолеть мощнейшую нацистскую армию.
«Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел» - канун нового года отделение полиции «Барвиха Северное» оказывается под угрозой закрытия. Чтобы спасти родной отдел, полицейский с Рублевки Гриша Измайлов вынужден пойти на крайние меры и вместе с оперативниками решает ограбить банк.