От львов до танков: что посмотреть на выходных в кино

«Зеленая книга» - фильм, который претендует на «Оскар». История чернокожего музыканта и его неотесанного белого водителя.

«Снежные гонки» - мультфильм для всей семьи. Только зимой от мороза трещат заборы, хлопьями идет снег, а за окном снега по горло! Чем заняться? Лучший план - взять санки, пригласить друзей, найти самую заманчивую гору и организовать захватывающие гонки!

«Девочка Миа и белый лев» - жизнь 10-летней Мии резко меняется, когда ее семья решает переехать из Лондона в Африку, чтобы управлять там львиной фермой. С появлением на свет прекрасного белого львенка Чарли Миа вновь находит счастье, и между ней и взрослеющим животным возникает особая связь.

«T-34» - в центре сюжетной линии оказывается выдуманная, но очень правдоподобная история о событиях Второй мировой войны и о военной технике, которая позволила одолеть мощнейшую нацистскую армию.