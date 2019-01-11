Фото: эстонский режиссер Харди Вольмер провел премьеру фильма «Настоящая жизнь Йоханнеса Пяасуке»

«Настоящая жизнь Йоханнеса Пяасуке» - это приключенческая трагикомедия о первом эстонском киношнике, о том, как он с камерой наперевес искал счастье. В фильме рассказывается также о его друге Вольтере, с кем летом 1912 года они провели невероятную неделю в Сетумаа. В архиве об этом приключении сохранилось семь минут записи, но что еще происходило, когда камеры не было?