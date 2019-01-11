А что думает об этом Ирина Шейк? Леди Гага призналась в чувствах Брэдли Куперу

Скорее всего, такое поведение связано с тем, что в фильме Леди Гага и Брэдли сыграли пару, которая без ума друг от друга. Актеры настолько реалистично показали любовь и страсть между ними, что многие задумались, как же звездам это удалось... А некоторые и вовсе решили, что у певицы и актера роман, пишет Viva.ua.

Опровергать слухи и комментировать догадки об их отношениях селебрити не стали. Вместо этого Леди Гага впервые решила рассказать, как им с Брэдли удалось сыграть настолько красивую историю любви.