Поисковой запрос: все «да» и «нет» в «Звездных войнах»

В общей сложности выяснилось, что «нет» в «Звездных войнах» звучит гораздо чаще, чем «да» — 647 против 196, пишет Kinopoisk.ru .

Сейчас идут съемки девятого эпизода «Звездных войн», который должен завершить трилогию сиквелов и историю Скайуокеров. Сюжет картины держится в строгой тайне, хотя в сети периодически появляется разрозненная информация, включая слухи о предательстве генерала Хакса и молодом императоре Палпатине. Также стало известно, что действие развернется через год после событий «Пробуждения силы».