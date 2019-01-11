Снова во мраке: каким получился третий сезон «Настоящего детектива»

7 ноября 1980 года, городишко Озарк, штат Арканзас. Том Перселл, механик, копается в моторе своей машины. Его 13-летний сын Уилл и 10-летняя дочь Джули собираются поехать кататься на велосипедах. Что еще делать унылым пятничным вечером в этой безрадостном месте? «Чтобы вернулись дотемна! И присмотри за сестрой», — Том снова утыкается в свой мотор. Дети выезжают на проселочную дорогу между серых, будто присыпанных пеплом полей. Мимо как в замедленной съемке проплывают картины пятничного вечера в забытой богом глуши: подростки взрывают на пустыре петарды, домохозяйка убирает с веранды оставшуюся от Хеллоуина тыкву с зубастым оскалом, по дороге на старой таратайке с прицепом едет местный мусорщик-индеец с мрачным лицом. Он внимательно смотрит на детей. Следом на дороге появляется яркое пятно — странный «Фольксваген-жук» неожиданного сиреневого цвета. В нем сидят трое парней, провожающих детей недобрыми взглядами. Дети уезжают в закат, и даже самому недогадливому зрителю понятно, что оттуда они никогда не вернутся — режиссер несколько секунд держит в кадре опустевшую дорогу, пишет Kinopoisk.ru.

Добро пожаловать в «Настоящий детектив», сезон 3, где вместо мрачного мистицизма южной готики — безнадега Юго-Запада: расизм, нетерпимость, скрепы, белая рвань. Здесь, в Арканзасе, в городе Уэст-Мемфисе, в 1993-м были обнаружены в лесном ручье трупы трех мальчишек. Убийцами назначили троих подростков — любителей сатанистских символов и музыки хеви-метал. Дело «уэст-мемфисской тройки» было громким и оставило свой след в поп-культуре. На обвиняемых указывали только косвенные улики, но каждый из них провел в тюрьме почти 20 лет, а тем временем с призывами к пересмотру дела выступала целая когорта рок-музыкантов — от Генри Роллинза до «Металлики», особенно хлопотал Джонни Депп. HBO с 1996 по 2011 год выпустил аж три фильма-расследования, посвященных этому делу, и сценаристы сериала, вне всякого сомнения, имели его в виду — не в качестве прямой отсылки, но как контекст, рождающий дополнительный смысл.

Расследованием исчезновения детей Перселл займутся амбициозный чернокожий детектив Уэйн Хейс (Махершала Али, обладатель «Оскара» за драму «Лунный свет» и «Золотого глобуса» за «Зеленую книгу») и его простоватый белый напарник Роланд Уэст (Стивен Дорфф). Они с пристрастием будут допрашивать парней из сиреневого «Фольксвагена», тыча пальцем в надпись «Black Sabbath» на черной футболке одного из них: это что, сатанистский символ? Да-да, «уэст-мемфисская тройка» загремела в тюрьму примерно за такие грехи, да еще за асоциальное поведение, а вот к родственникам пропавших детишек полиция присмотреться не захотела, а зря — вот вам и контекст.