Чт, 10.01.2019

Шукшина и звезда фильма «Такси» снимутся вместе

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Мария Шукшина

ФОТО: https://www.instagram.com/shukshina_maria

Российская актриса Мария Шушкшина поделилась совместными фотографиями с французским актером Сами Насери, об этом сама звезда написала в своем Instagram-аккаунте. 

Дочь легендарной пары Лидии Федоеевой-Шукшиной и Василия Шукшина сопроводила снимки текстом, где рассказала о предстоящих с французом съемках, пишет Rus.tvnet.lv.

«Узнаёте? Сами Насери. Из французского фильма "Такси". А за день до этой нашей встречи, узнаю от режиссера Веры Соколовой, что мы с ним будем сниматься в одном художественном фильме. Я обрадовалась», 

- написала Шукшина. 

Мария Шукшина и Сами Насери

ФОТО: https://www.instagram.com/shukshina_maria

Встреча с Сами произошла совершенно случайно - в гостях у друзей Марии.

«А на следующий день в гостях у моих друзей случайно встречаю Сами... Вот как бывает! Чудеса, да и только»,

- подчеркнула Мария. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#марияшукшина Узнаёте? Сами Насери. Из французского фильма «Такси». А за день до этой нашей встречи, узнаю от режиссера Веры Соколовой @verasokolovaofficial ,что мы с ним будем сниматься в одном художественном фильме. Я обрадовалась. А на СЛЕДУЮЩИЙ день в гостях у моих друзей случайно встречаю Сами... Вот как бывает! Чудеса, да и только)))! @samynacerioff #samynaceri #кино #новыйгод #новыйгод2019 #actress #mariashukshina #moscow #russia #film #filming #love #мирвсем

Публикация от ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ Maria Shukshina (@shukshina_maria)

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