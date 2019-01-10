Шукшина и звезда фильма «Такси» снимутся вместе

Дочь легендарной пары Лидии Федоеевой-Шукшиной и Василия Шукшина сопроводила снимки текстом, где рассказала о предстоящих с французом съемках, пишет Rus.tvnet.lv.

«Узнаёте? Сами Насери. Из французского фильма "Такси". А за день до этой нашей встречи, узнаю от режиссера Веры Соколовой, что мы с ним будем сниматься в одном художественном фильме. Я обрадовалась»,

- написала Шукшина.

Мария Шукшина и Сами Насери ФОТО: https://www.instagram.com/shukshina_maria

Встреча с Сами произошла совершенно случайно - в гостях у друзей Марии.

«А на следующий день в гостях у моих друзей случайно встречаю Сами... Вот как бывает! Чудеса, да и только»,