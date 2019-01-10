Шукшина и звезда фильма «Такси» снимутся вместе

Российская актриса Мария Шушкшина поделилась совместными фотографиями с французским актером Сами Насери, об этом сама звезда написала в своем Instagram-аккаунте.
Дочь легендарной пары Лидии Федоеевой-Шукшиной и Василия Шукшина сопроводила снимки текстом, где рассказала о предстоящих с французом съемках, пишет Rus.tvnet.lv.
«Узнаёте? Сами Насери. Из французского фильма "Такси". А за день до этой нашей встречи, узнаю от режиссера Веры Соколовой, что мы с ним будем сниматься в одном художественном фильме. Я обрадовалась»,
- написала Шукшина.
Встреча с Сами произошла совершенно случайно - в гостях у друзей Марии.
«А на следующий день в гостях у моих друзей случайно встречаю Сами... Вот как бывает! Чудеса, да и только»,
- подчеркнула Мария.
#марияшукшина Узнаёте? Сами Насери. Из французского фильма «Такси». А за день до этой нашей встречи, узнаю от режиссера Веры Соколовой @verasokolovaofficial ,что мы с ним будем сниматься в одном художественном фильме. Я обрадовалась. А на СЛЕДУЮЩИЙ день в гостях у моих друзей случайно встречаю Сами... Вот как бывает! Чудеса, да и только)))! @samynacerioff #samynaceri #кино #новыйгод #новыйгод2019 #actress #mariashukshina #moscow #russia #film #filming #love #мирвсем