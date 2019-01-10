Горячо! По телевидению покажут эстонскую комедию о сексе «Свингеры»

«Эстонцы занимаются сексом и мечтают о нем не меньше, чем представители других национальностей. — утверждает режиссер Андрей Экис. — Это стереотип, что они слишком медлительные, на самом деле вовсе нет. По духу они мне даже ближе, чем литовцы. Сначала я волновался, что эстонцы обо мне подумают. Потом понял, что все это ерунда: надо просто делать и не думать».