Горячо! По телевидению покажут эстонскую комедию о сексе «Свингеры»

28 января на канале Kanal2 покажут комедию Андрея Экиса «Svingerid». Сюжет популярной латвийской комедии «Свингеры» режиссер перенес на эстонскую почву. Главные роли в фильме сыграли эстонские звезды, а также русская актриса Екатерина Новоселова.
«Эстонцы занимаются сексом и мечтают о нем не меньше, чем представители других национальностей. — утверждает режиссер Андрей Экис. — Это стереотип, что они слишком медлительные, на самом деле вовсе нет. По духу они мне даже ближе, чем литовцы. Сначала я волновался, что эстонцы обо мне подумают. Потом понял, что все это ерунда: надо просто делать и не думать».
Сценарий эстонской версии адаптировал Тимо Динер, разбавив латвийский юмор эстонскими шутками. Финансированием проекта занималась эстонская кинопрокатная компания, государственные деньги не привлекались. В роли продюсера выступил Кристиан Алхимионок со студии «Platforma Filma».
«Людей привлекает не только громкое название, но и мораль, которая заложена в этой истории. Не понадобилось даже включать в фильм шокирующие сцены, если есть воображение, все можно домыслить. Людям нравятся добрые комедии, такого кино сейчас не хватает. Мне хочется дарить людям надежду», - говорит режиссер.
Снимая эстонских «Свингеров», Андрей Экис вдохновлялся добрыми советскими фильмами.
А современное российское кино режиссера не привлекает, так как фокусируется на негативных аспектах жизни.