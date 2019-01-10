Брайан Крэнстон ответил на критику, связанную с тем, что он сыграл инвалида в «1+1: Голливудская история»

На критику в свой адрес Крэнстон ответил: «Мы живем в мире полном критики. Если ты хочешь встать и сделать что-то, будь готов, что на тебя обрушится критика. Мы отдавали себе отчет в том, что необходимо давать больше возможностей инвалидам. Но я думаю, что меня взяли на роль паралитика из соображений чисто коммерческих.

В нашей профессии перед актером стоит задача изображать других людей, а не самих себя. Могу ли я, натурал, пожилой человек, богатый и очень удачливый, сыграть персонажа, который беден или гомосексуален? Я не знаю, в каком случае мне требуется разрешение, где проводится эта черта? Я думаю, стоит такие вещи обговаривать, обсуждать. И тогда, я уверен, потенциально больше людей с ограниченными возможностями и другими особенностями смогут в дальнейшем принимать участие в развлекательных медиа», пишет Kinomania.ru.

Картина «1+1: Голливудская история» выходит в эстонский прокат 8 февраля. Сюжет фильма Нила Бергера является прямым ремейком нашумевшей французской драмы «1+1», вышедшей на экраны в 2011 году. Вместе с Крэнстоном в ленте сыграли Кевин Харт и Николь Кидман.