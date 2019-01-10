Американские операторы выбрали сто лучших фильмов в истории кино

В честь 100-летия организации Американское общество кинооператоров составило список из ста лучших фильмов ХХ века. Список призван напомнить о вкладе операторов в создание кино и включает в себя «Касабланку», «Бразилию», «Матрицу» и «Чужого».
Топ-10 картин по мнению операторов:
1. «Лоуренс Аравийский»;
2. «Бегущий по лезвию»;
3. «Апокалипсис сегодня»;
4. «Гражданин Кейн»;
5. «Крестный отец»;
6. «Бешеный бык»;
7. «Конформист»;
8. «Дни жатвы»;
9. «2001 год: Космическая одиссея»;
10. «Французский связной».
«Мы хотим привлечь внимание к самым выдающимся достижениям операторского искусства, — говорит Стивен Фирберг, составитель списка. — Мы не подразумеваем, что одни достижения лучше других», пишет Kinopoisk.ru.
Для составления списка члены общества представил от 10 до 25 фильмов, которые так или иначе вдохновили их или помогли по-новому взглянуть на операторскую работу.