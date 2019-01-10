Американские операторы выбрали сто лучших фильмов в истории кино

«Мы хотим привлечь внимание к самым выдающимся достижениям операторского искусства, — говорит Стивен Фирберг, составитель списка. — Мы не подразумеваем, что одни достижения лучше других», пишет Kinopoisk.ru .

Для составления списка члены общества представил от 10 до 25 фильмов, которые так или иначе вдохновили их или помогли по-новому взглянуть на операторскую работу.