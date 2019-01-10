Чт, 10.01.2019

Слух дня: «Оскар-2019» пройдет без ведущего

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

An Oscar statue is seen as preparations are made for the 87th Academy Awards in Los Angeles, Saturday, Feb. 21, 2015. The Academy Awards will be held at the Dolby Theatre on Sunday, Feb. 22. (Photo by Matt Sayles/Invision/AP)

ФОТО: Matt Sayles / AP

Как сообщают источники Variety, Киноакадемия планирует полностью отказаться от ведущего для 91-й церемонии вручения премии «Оскар». Вместо этого продюсеры награждения намерены сосредоточится на звездных гостях, которые будут объявлять номинантов каждой категории и шутить на заданные темы.

5 декабря стало известно, что ведущим «Оскаров» в этом году станет комик Кевин Харт. Однако уже через несколько часов актер оставил этот пост из-за старых гомофобных твитов. Харт отказался извиняться, и 91-я церемония лишилась лица. Организаторы начали поиск кандидата на замену, но с приближением церемонии стало понятно: пост ведущего так и останется пустым, пишет Kinopoisk.ru.

Медиаконсультант Брэд Эдгейт считает, что перемены могут пойти церемонии на пользу: «Почему бы не попробовать? Сейчас все так неоднозначно, все слова любого ведущего будут разобраны под микроскопом. Отсутствие ведущего может стать экспериментом, и, давайте честно, времена Боба Хоупа и Билли Кристала прошли».

До этого «Оскары» лишь однажды прошли без ведущего — на 61-й церемонии, состоявшейся в 1989 году. Тогда награждение началось с музыкального номера Роба Лоу, где он спел песню «Proud Mary» вместе с Белоснежкой. Эти 11 минут считаются худшим, что произошло с «Оскарами» за все время существования премии.

Отказ от ведущего может пойти «Оскарам» на пользу. В последнее время церемонию все чаще обвиняли в чрезмерной растянутости. Отсутствие человека, искусственно раздувающего хронометраж, даст награде шанс привлечь зрителя. В дополнение к этому продюсеры подумывают отказаться от не самых популярных технических категорий вроде «Лучшего звука» и «Лучшего монтажа» и объявлять их онлайн, вне прямого вещания.

91-я церемония вручения премии «Оскар» состоится 24 февраля.

Читать также

АКТУАЛЬНО

Читать также

НАВЕРХ