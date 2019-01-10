Слух дня: «Оскар-2019» пройдет без ведущего

5 декабря стало известно, что ведущим «Оскаров» в этом году станет комик Кевин Харт. Однако уже через несколько часов актер оставил этот пост из-за старых гомофобных твитов. Харт отказался извиняться, и 91-я церемония лишилась лица. Организаторы начали поиск кандидата на замену, но с приближением церемонии стало понятно: пост ведущего так и останется пустым, пишет Kinopoisk.ru.

Медиаконсультант Брэд Эдгейт считает, что перемены могут пойти церемонии на пользу: «Почему бы не попробовать? Сейчас все так неоднозначно, все слова любого ведущего будут разобраны под микроскопом. Отсутствие ведущего может стать экспериментом, и, давайте честно, времена Боба Хоупа и Билли Кристала прошли».

До этого «Оскары» лишь однажды прошли без ведущего — на 61-й церемонии, состоявшейся в 1989 году. Тогда награждение началось с музыкального номера Роба Лоу, где он спел песню «Proud Mary» вместе с Белоснежкой. Эти 11 минут считаются худшим, что произошло с «Оскарами» за все время существования премии.

Отказ от ведущего может пойти «Оскарам» на пользу. В последнее время церемонию все чаще обвиняли в чрезмерной растянутости. Отсутствие человека, искусственно раздувающего хронометраж, даст награде шанс привлечь зрителя. В дополнение к этому продюсеры подумывают отказаться от не самых популярных технических категорий вроде «Лучшего звука» и «Лучшего монтажа» и объявлять их онлайн, вне прямого вещания.