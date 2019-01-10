«Стекло» разбилось вдребезги: критики о фильме Шьямалана

«По мере того как „Стекло“ разворачивалось на экране, я изо всех сил пытался найти хоть что-то, за что можно было бы уцепиться, как утопающий, хватающийся за спасительный жилет. Я так давно поддерживал Шьямалана и наслаждался его работами, что просмотр этого медлительного и неровного „Стекла“ потряс меня до глубины души. „Я что, все это время был не прав? — думал я. — Может, Шьямалан на самом деле плохой режиссер?“ Ответ — нет. В прошлом он демонстрировал тонкое знание киноязыка и мастерство владения камерой. Но в „Стекле“ ничего этого нет, только несколько интересных кадров посреди визуально бледной пустоты».

Дэвид Эрлих, Indiewire:

«Проблема „Стекла“ не в том, что его создатель всюду видит собственное отражение, и не в том, что он тщательно выделывает из фильма метафору для собственной непростой карьеры. Проблема „Стекла“ в том, что сколько-нибудь интригующий метанарратив гораздо богаче и интереснее идиотской истории, которую рассказывает Шьямалан. Штука со „Стеклом“ не в том, что нечего смотреть, а в том, что нечего скрывать. МакЭвой ползает по стенам в первые 20 минут, а Волшебник страны Оз уставился тебе прямо в лицо».

Ник Де Семлен, Empire:

«По сути, сиквел „Сплита“, украшенный сверху „Неуязвимым“, „Стекло“ слабее этих фильмов, но все равно может показать зрителю несколько интересных и жутковатых моментов, особенно благодаря отличной игре МакЭвоя».

Джон ДеФор, The Hollywood Reporter:

«Как завершение трилогии, фильм неоднозначный, аккуратно подвязывает прошлые сюжетные нити и одновременно пытается (неудачно) убедить зрителя, что Шьямалану есть что сказать умного во время засилья экранизаций комиксов. Является ли „Стекло“ самой неудовлетворительной частью любопытной и интересной трилогии? Или это попытка запустить масштабную вселенную Шьямалана, где обычные мужчины и женщины из Филадельфии обнаруживают у себя удивительные суперспособности?»

Джермейн Луссье, io9:

«„Стекло“ смотрится как фильм режиссера, у которого есть удивительные кусочки общего пазла, но даже 20 лет спустя он не знает, как их лучше всего сложить вместе. Есть интересные моменты, но они теряются посреди странных и путанных моментов».

Карен Хан, Polygon:

«Каждый крученый мяч, запущенный „Стеклом“, летит мимо цели, фильм усиленно старается объяснить все, что и так уже понятно. Все события сначала показаны зрителю, после чего их суть подробно объясняют персонажи. Это тормозит картину и убивает малейшее удивление, которое могло зародиться при просмотре этой громоздкой истории».

Сейчас на сайте Rotten Tomatoes у «Стекла» лишь 38% «свежести» при 29 рецензиях.