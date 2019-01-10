Чт, 10.01.2019
  • Кинозал
  • Трейлеры
  • Сможет ли материнская любовь простить все? Смотрите в драме «Вернуть Бена»!

Сможет ли материнская любовь простить все? Смотрите в драме «Вернуть Бена»!

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

«Ben on tagasi» näitlejad Julia Roberts ja Lucas Hedges

ФОТО: Evan Agostini / AP / Scanpix

В канун Рождества 19-летний Бен Бернс (Лукас Хеджес) неожиданно возвращается в родительский дом. Холли, мать Бена (Джулия Робертс), рада возвращению сына, но не уверена, что с ним уже все в порядке.

За последующие тревожные сутки вскрывается правда, и неумирающая материнская любовь подвергается испытаниям, в то время как она делает все возможное, чтобы уберечь его от беды.

В фильме "Вернуть Бена" также снимались Кортни Б. Вэнс ("Американская история преступлений: Народ против О. Джея Симпсона") и Кэтрин Ньютон ("Леди Берд").

Смотрите в кинотеатрах Apollo c 15 февраля! Подробности ЗДЕСЬ!

Читать также

АКТУАЛЬНО

Читать также

НАВЕРХ