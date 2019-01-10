Сможет ли материнская любовь простить все? Смотрите в драме «Вернуть Бена»!
10 января 2019, 12:32
В канун Рождества 19-летний Бен Бернс (Лукас Хеджес) неожиданно возвращается в родительский дом. Холли, мать Бена (Джулия Робертс), рада возвращению сына, но не уверена, что с ним уже все в порядке.
За последующие тревожные сутки вскрывается правда, и неумирающая материнская любовь подвергается испытаниям, в то время как она делает все возможное, чтобы уберечь его от беды.
В фильме "Вернуть Бена" также снимались Кортни Б. Вэнс ("Американская история преступлений: Народ против О. Джея Симпсона") и Кэтрин Ньютон ("Леди Берд").
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