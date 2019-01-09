Дэнни ДеВито присоединился к сиквелу «Джуманджи»

Напомним, «Зов джунглей» был ремейком семейной фэнтезийной комедии «Джуманджи» 1995 года выпуска. В новой версии одноименная настольная игра превратилась в видеоигру, а главными героями стали подростки, которые превратились во взрослых аватаров, путешествующих по джунглям, пишет Okino.ua.

В сиквеле вернутся персонажи Дуэйна Джонсона, Джека Блэка, Кевина Харта и Карен Гиллан. К ним присоединятся новые герои, которых в числе прочих сыграют Аквафина, известная по комедийному авантюрному экшену «Восемь подруг Оушена», и ветеран американской комедии Дэнни ДеВито, сообщает Variety.

Джейк Кэздан совместно с Джеффом Пинкнером и Скоттом Розенбергом уже работают над сценарием продолжения, сюжет которого пока что не разглашается. Релиз запланирован на 13 декабря 2019 года.