Warner Bros. экранизирует историю советского Супермена

Согласно первоисточнику, капсула с младенцем с планеты Криптон приземлилась не в США, а на территории Советского Союза в середине 50-х годов. В комиксе предпринята попытка представить, как именно принципиально иная среда повлияла на становление супергероя и набор его ценностей. Сроки работ над проектом и состав актеров, которые будут озвучивать персонажей, пока не уточняются, пишет Kinonews.ru .

Напомним, что классическая история была представлена ранее в полнометражном игровом фильме "Человек из стали", которая в дальнейшем нашла свое развитие в фильмах "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости" и "Лига справедливости". После провала последней дальнейшая экранная судьба сына Крипотона оставалась неизвестно. Считалось, что актер Генри Кавилл, сыгравший Супермена, больше не вернется к этому образу, предпочтя ему мнголетний контракт с создателями сериала "Ведьмак".