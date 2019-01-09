Брэдли Купер дважды номинирован на премию гильдии режиссеров

При этом среди номинантов отсутствует Дэмьен Шазелл, считавшийся одним из фаворитов оскаровской гонки. Гильдия также не стала номинировать Барри Дженкинса за его драму «Если Бил-стрит могла бы заговорить», пишет Kinopoisk.ru .

Премия DGA — отличный индикатор для «Оскара». Награду выдают с 1948 года, и за все это время лишь семь раз DGA расходилась в своем выборе с киноакадемией. В последний раз это было в 2013 году, когда Бен Аффлек получил приз DGA, но его даже не номинировали за режиссуру «Операции „Арго“».