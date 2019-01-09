Трейлер драмы «Профессор и безумец»: Мэл Гибсон, Шон Пенн и словарь

Когда Мюррей решил познакомиться с Майонором, ему для этого пришлось приехать в тюремный приют для душевнобольных. Майнор был помещен туда, после того как в приступе паранойи застрелил прохожего, пишет Kinopoisk.ru.

Фильм основан на книге Саймона Винчестера «Учитель и безумец: История убийства, сумасшествия и создания Оксфордского словаря английского языка», права на которую Гибсон приобрел еще в 1998 году. Картина долгое время находилась в разработке, а после окончания съемочного процесса столкнулась с новыми проблемами: Гибсон начал судиться со студией Voltage Pictures.