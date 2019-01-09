«Фаворитка» лидирует по количеству номинаций премии BAFTA

Картина о жизни при дворе королевы Анны может, среди прочего, одержать победу в категориях «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучший сценарий» и «Лучшая актриса» (Оливия Колман), сообщает Kinopoisk.ru.

Номинанты на премию BAFTA:

Лучший фильм

«Звезда родилась»

«Зеленая книга»

«Рома»

«Фаворитка»

«Черный клановец»

Лучший британский фильм

«Богемская рапсодия»

«Зверь»

«Маккуин»

«Стэн и Олли»

«Тебя никогда здесь не было»

«Фаворитка»

«Тебя никогда здесь не было»

Выдающийся дебют британского сценариста, режиссера или продюсера

«Зверь» — режиссер и сценарист Майкл Пирс, продюсер Лорен Дарк

«Камбоджийская весна» — режиссер, сценарист и продюсер Кристофер Келли

«Отступничество» — режиссер и сценарист Дэниэл Кокотайло

«Пили» — режиссер и сценарист Лиэнн Уэлэм, продюсер Софи Харман

«Рэй и Лиз» — режиссер и сценарист Ричард Биллингэм, продюсер Жак Дэвис

Лучший фильм на иностранном языке

«Догмэн»

«Капернаум»

«Магазинные воришки»

«Рома»

«Холодная война»

«Магазинные воришки»

Лучший документальный фильм

«RBG»

«Маккуин»

«Они никогда не станут старше»

«Свободный подъём в одиночку»

«Три одинаковых незнакомца»

Лучший анимационный фильм

«Остров собак»

«Суперсемейка 2»

«Человек-паук: Через вселенные»

«Человек-паук: Через вселенные»

Лучший режиссер

Альфонсо Куарон — «Рома»

Брэдли Купер — «Звезда родилась»

Йоргос Лантимос — «Фаворитка»

Павел Павликовский — «Холодная война»

Спайк Ли — «Черный клановец»

Лучший оригинальный сценарий

«Власть»

«Зеленая книга»

«Рома»

«Фаворитка»

«Холодная война»

Лучший адаптированный сценарий

«Если Бил-стрит могла бы заговорить»

«Звезда родилась»

«Сможете ли вы меня простить?»

«Человек на Луне»

«Черный клановец»

Лучшая актриса

Виола Дэвис — «Вдовы»

Гленн Клоуз — «Жена»

Леди Гага — «Звезда родилась»

Мелисса МакКарти — «Сможете ли вы меня простить?»

Оливия Колман — «Фаворитка»

«Сможете ли вы меня простить?»

Лучший актер

Брэдли Купер — «Звезда родилась»

Вигго Мортенсен — «Зеленая книга»

Кристиан Бэйл — «Власть»

Рами Малек — «Богемская рапсодия»

Стив Куган — «Стэн и Олли»

Лучшая актриса второго плана

Клер Фой — «Человек на Луне»

Марго Робби — «Две королевы»

Рэйчел Вайс — «Фаворитка»

Эми Адамс — «Власть»

Эмма Стоун — «Фаворитка»

«Фаворитка»

Лучший актер второго плана

Адам Драйвер — «Черный клановец»

Махершала Али — «Зеленая книга»

Ричард Э. Грант — «Сможете ли вы меня простить?»

Сэм Рокуэлл — «Власть»

Тимоти Шаламе — «Красивый мальчик»

Лучший композитор

«Если Бил-стрит могла бы заговорить»

«Звезда родилась»

«Мэри Поппинс возвращается»

«Остров собак»

«Черный клановец»

«Остров собак»

Лучшая операторская работа

«Богемская рапсодия»

«Рома»

«Фаворитка»

«Холодная война»

«Человек на Луне»

Лучший монтаж

«Богемская рапсодия»

«Власть»

«Рома»

«Фаворитка»

«Человек на Луне»

«Рома»

Лучшая работа художника-постановщика

«Мэри Поппинс возвращается»

«Рома»

«Фаворитка»

«Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда»

«Человек на Луне»

Лучший дизайн костюмов

«Баллада Бастера Скраггса»

«Богемская рапсодия»

«Две королевы»

«Мэри Поппинс возвращается»

«Фаворитка»

«Две королевы»

Лучший грим/прически

«Богемская рапсодия»

«Власть»

«Две королевы»

«Стэн и Олли»

«Фаворитка»

Лучший звук

«Богемская рапсодия»

«Звезда родилась»

«Миссия невыполнима: Последствия»

«Тихое место»

«Человек на Луне»

«Тихое место»

Лучшие визуальные эффекты

«Мстители: Война бесконечности»

«Первому игроку приготовиться»

«Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда»

«Человек на Луне»

«Черная Пантера»

Восходящая звезда 2019 года (зрительское голосование)

Барри Кеоган

Джесси Бакли

Лакит Стэнфилд

Летишиа Райт

Синтиа Эриво