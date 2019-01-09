Стало известно, кто впервые сыграет живую куклу Барби (фото)
9 января 2019, 10:35
По данным иностранных СМИ, образ легендарной игрушки фирмы Mattel, которая выпускается с 1959 года, в фильме кинокомпании Warner Bros воплотит 28-летняя австралийская актриса Марго Робби.
Актриса Марго Робби известна по фильмам «Волк с Уолл-стрит», «Тарзан. Легенда», «Отряд самоубийц», «Тоня против всех».
Номинантка на премию «Оскар» говорит, что польщена сделанным продюсерами выбором. Ранее в качестве претенденток на роль Барби рассматривались Эми Шумер и Энн Хэтэуэй.
Ожидается, что фильм выйдет в прокат в 2020 году. Сюжет пока держится в секрете. Однако, по некоторым данным, речь пойдет о том, что Барби придется покинуть ее кукольный мир и перенестись в реальность.