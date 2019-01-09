Стало известно, кто впервые сыграет живую куклу Барби (фото)

Номинантка на премию «Оскар» говорит, что польщена сделанным продюсерами выбором. Ранее в качестве претенденток на роль Барби рассматривались Эми Шумер и Энн Хэтэуэй.

Ожидается, что фильм выйдет в прокат в 2020 году. Сюжет пока держится в секрете. Однако, по некоторым данным, речь пойдет о том, что Барби придется покинуть ее кукольный мир и перенестись в реальность.