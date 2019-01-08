Леденящие душу приключения королев, ведьм и антифеминисток

«Игра престолов» (Game of Thrones)

Премьера последнего, восьмого сезона культовой саги HBO «Игра престолов» намечена на апрель 2019 года, и уже ясно, что он станет одним из самых масштабных и эпичных за все время существования сериалa, пишет Rus.tvnet.lv со ссылкой на gazeta.ru.

Финальное шоу будет состоять из шести полуторачасовых эпизодов — и, учитывая масштабность проекта (съемки проходили одновременно в Хорватии, на Канарских островах, в Андалусии и Исландии), работа над спецэффектами займет большое количество времени. Сюжет пока держат в секрете. Но намек на происходящее был дан в заключительной серии седьмого сезона. Тогда перед персонажами возникли две серьезные проблемы — как побороть многочисленную армию ходячих мертвецов и кто в итоге займет Железный трон?

«Настоящий детектив» (True Detective)

Премьера третьего сезона сериала HBO «Настоящий детектив», созданного американским сценаристом Ником Пиццолатто, намечена на 13 января 2019 года. В этот раз сценарий к нескольким сериям написал известный продюсер и обладатель премии «Эмми» («Полиция Нью-Йорка», «Дэдвуд») Дэвид Милч.

Актерский состав шоу также впечатляет: одну из главных ролей — детектива Уэйна Хейса, расследующего дело об убийстве с участием пропавших детей, исполнил звезда «Карточного домика» и «Зеленой книги» и один из основных претендентов на премию «Оскар 2019» Махершала Али. В роли его напарника Роланда Уэста выступил Стивен Дорфф.

«Большая маленькая ложь» (Big Little Lies)

Триумфатор 69-й церемонии премии «Эмми», получивший сразу пять наград, драматический сериал HBO «Большая маленькая ложь» Жана-Марке Валле вернется на экраны в новом году. Создатели второго сезона подготовили немало сюрпризов: на смену Валле придет оскароносная постановщица Андреа Арнольд, а к блестящему актерскому составу (Риз Уизерспун, Николь Кидман, Зои Кравиц и другие) присоединится легендарная Мерил Стрип, которая сыграет маму покойного Перри — Мэри Луи Райт. По сюжету героиня отправится в город Монтерей, чтобы выяснить обстоятельства смерти своего сына.

«Очень странные дела» (Stranger Things)

В канун Нового года Netflix порадовал поклонников фантастического сериала братьев Даффер «Очень странные дела», выпустив тизер третьего сезона и заодно анонсировав официальную дату премьеры — 4 июля 2019 года.

Новая часть будет состоять из восьми эпизодов, действие которых развернется летом 1985-го. Судя по постеру, опубликованному в твиттере, слоган третьего сезона звучит как «Одно лето может изменить все». Известно, что в вымышленном городе Хокинс появится большой торговый комплекс Starcourt Mall, и основные события будут связаны с ним. Актеры Милли Бобби Браун, Финн Вулфард, Гэтен Мэтараззо, Ноа Шнапп, Калеб Маклафлин, Вайнона Райдер, Джо Кири и другие вернутся к своим ролям в сериале.

«Миссис Америка» (Mrs. America)

Кейт Бланшетт ФОТО: Reuters/ScanPix