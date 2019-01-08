Леденящие душу приключения королев, ведьм и антифеминисток
Заключительная часть "Игры престолов", третий сезон "Очень странных дел", возвращение драмы "Большая маленькая ложь" и новый "Настоящий детектив" — рассказываем о сериалах года, которые стоит посмотреть обязательно.
«Игра престолов» (Game of Thrones)
Премьера последнего, восьмого сезона культовой саги HBO «Игра престолов» намечена на апрель 2019 года, и уже ясно, что он станет одним из самых масштабных и эпичных за все время существования сериалa, пишет Rus.tvnet.lv со ссылкой на gazeta.ru.
Финальное шоу будет состоять из шести полуторачасовых эпизодов — и, учитывая масштабность проекта (съемки проходили одновременно в Хорватии, на Канарских островах, в Андалусии и Исландии), работа над спецэффектами займет большое количество времени. Сюжет пока держат в секрете. Но намек на происходящее был дан в заключительной серии седьмого сезона. Тогда перед персонажами возникли две серьезные проблемы — как побороть многочисленную армию ходячих мертвецов и кто в итоге займет Железный трон?
«Настоящий детектив» (True Detective)
Премьера третьего сезона сериала HBO «Настоящий детектив», созданного американским сценаристом Ником Пиццолатто, намечена на 13 января 2019 года. В этот раз сценарий к нескольким сериям написал известный продюсер и обладатель премии «Эмми» («Полиция Нью-Йорка», «Дэдвуд») Дэвид Милч.
Актерский состав шоу также впечатляет: одну из главных ролей — детектива Уэйна Хейса, расследующего дело об убийстве с участием пропавших детей, исполнил звезда «Карточного домика» и «Зеленой книги» и один из основных претендентов на премию «Оскар 2019» Махершала Али. В роли его напарника Роланда Уэста выступил Стивен Дорфф.
«Большая маленькая ложь» (Big Little Lies)
Триумфатор 69-й церемонии премии «Эмми», получивший сразу пять наград, драматический сериал HBO «Большая маленькая ложь» Жана-Марке Валле вернется на экраны в новом году. Создатели второго сезона подготовили немало сюрпризов: на смену Валле придет оскароносная постановщица Андреа Арнольд, а к блестящему актерскому составу (Риз Уизерспун, Николь Кидман, Зои Кравиц и другие) присоединится легендарная Мерил Стрип, которая сыграет маму покойного Перри — Мэри Луи Райт. По сюжету героиня отправится в город Монтерей, чтобы выяснить обстоятельства смерти своего сына.
«Очень странные дела» (Stranger Things)
В канун Нового года Netflix порадовал поклонников фантастического сериала братьев Даффер «Очень странные дела», выпустив тизер третьего сезона и заодно анонсировав официальную дату премьеры — 4 июля 2019 года.
Новая часть будет состоять из восьми эпизодов, действие которых развернется летом 1985-го. Судя по постеру, опубликованному в твиттере, слоган третьего сезона звучит как «Одно лето может изменить все». Известно, что в вымышленном городе Хокинс появится большой торговый комплекс Starcourt Mall, и основные события будут связаны с ним. Актеры Милли Бобби Браун, Финн Вулфард, Гэтен Мэтараззо, Ноа Шнапп, Калеб Маклафлин, Вайнона Райдер, Джо Кири и другие вернутся к своим ролям в сериале.
«Миссис Америка» (Mrs. America)
В 2019 году состоится долгожданный теледебют голливудской звезды Кейт Бланшетт в новом мини-сериале канала FX «Миссис Америка». В качестве создателей шоу выступили сценаристка Дави Уоллер, которая ранее работала над «Безумцами», и продюсер Стейси Шер («Джанго освобожденный»).
Точная дата выхода проекта пока не названа. Известно, что сериал будет состоять из девяти эпизодов. Бланшетт исполнит роль Филлис Шлэфли — американского юриста и убежденной антифеминистки эпохи 70-х. «Нет более подходящего времени для того, чтобы разобраться в этом периоде. Сейчас это очень актуально», — говорила о материале сама артистка.
«Корона» (The Crown)
В третьем сезоне сериала Netflix «Корона» биографическая драма о молодых годах королевы Елизаветы II обрете новый поворот. Зрителей ждет полностью обновленный кастинг — вместо Клер Фой в роли королевы предстанет британская актриса Оливия Колман («Фаворитка», «Убийство на пляже»), а Мэтта Смита в образе принца Филиппа заменит 44-летний Тобайас Мензис («Рим», «Чужестранка»).
Предположительная дата выхода новых серий — осень-зима 2019 года. События в них будут разворачиваться во временном периоде с 1964-го по ранние 1970-е. Примечательно, что третий сезон сосредоточится на истории любви младшей сестры королевы принцессы Маргарет и 25-летнего баронета Родди Ллевеллина. Принцессу Маргарет сыграет двукратная номинантка премии «Оскар» Хелена Бонэм Картер, а вот кто исполнит роль молодого принца Чарльза пока неизвестно.
«Леденящие душу приключения Сабрины» (Chilling Adventures of Sabrina)
Первый сезон основанного на комиксах хоррора о приключениях маленькой ведьмы Сабрины, выросшей в семье слуг Сатаны, оказался настолько успешным, что Netflix успел продлить его на третий и четвертый сезоны, при том что премьера второго запланирована на апрель 2019-го. Согласно синопсису в предстоящих сериях зрители наконец-то узнают, что же на самом деле произошло с родителями Сабрины Спеллман (Кирнан Шипка).