Проморолик HBO: Новые моменты из «Игры престолов» и «Хранителей»

Из «Хранителей» по большей части представлены только разные персонажи в масках — желтых, золотых, красных и с черепом. В финале фрагмента на экране появляется Джереми Айронс, играющий в сериале пожилого Адриана Вейдта, героя известного под именем Озимандия, пишет Kinopoisk.ru.

Сериал Линделофа не будет прямым продолжением оригинального комикса. Вместо этого шоураннер планирует переработать идеи Алана Мура и Дэйва Гибсона и сделать на их основе нечто новое. По словам Линделофа, зрителей ждет современная история, задающая своевременные вопросы. Он признается, что в проекте появятся новые персонажи, лица и маски, а действие разворачивается в мире, столь любовно созданном Муром.

HBO тщательно скрывает сюжет восьмого сезона «Игры престолов» и не торопится выпускать трейлер сериала. В ролик, тем не менее, попали два коротких момента — с воскрешенным драконом Визерионом и со знакомством Сансы Старк и Дайенерис Таргариен.

Заключительный сезон начнется в Винтерфелле, родном доме Старков. Туда прибывают Дейенерис и ее армия. Главной задачей героев станет предстоящая битва с армией мертвых, идущей с Севера. Итог этой битвы решит судьбу всего Вестероса.